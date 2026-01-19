Selçuk İnan'a soyunma odası yasağı geldi

Kocaelispor’da Samsunspor maçı öncesi çifte ceza şoku yaşanıyor. Trabzonspor maçında sarı kart gören Selçuk İnan, tribünde olacak. Başarılı teknik adam soyunma odasına da giremeyecek. Kocaelispor'da ayrıca Metin Özkan da cezalı.

Kocaelispor'da Samsunspor maçı öncesi kart cezaları moralleri bozdu.
Gergin geçen ve Kocaelispor'un sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maç Yeşil - Siyahlılara pahalıya patladı.
Trabzonspor maçının son dakikasında gelen gol sonrası yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gören Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, bu sezonki dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.
Genç teknik adam, Samsunspor karşılaşmasında soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek, mücadeleyi tribünden takip edecek.

İKİNCİ KEZ KIZARDI

Yine gergin geçen Trabzonspor maçında, Selçuk İnan’ın sarı kart gördüğü anlarda hakemin eline vuran sportif direktör Metin Özkan ise kırmızı kartla oyun alanından uzaklaştırıldı.

Özkan daha önce Fenerbahçe maçında da kırmızı kart görmüş, bu nedenle Kayserispor karşılaşmasında sahaya girememişti.
Sportif direktör Metin Özkan, Samsunspor maçında da Selçuk İnan gibi saha kenarında olamayacak ve tribünden izlemek zorunda kalacak. Kocaelispor, kritik Samsunspor mücadelesine hem teknik direktöründen hem de sportif direktöründen yoksun çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

