Selçuk İnan: Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz

Kocaelispor teknik direktörü Selçuk İnan, Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Hayatını kaybeden bir taraftarımız vardı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz'' dedi.

Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımda bulunduğu sürede en kötü oyunu oynadıklarını söyledi. Uçar, “Kocaelispor ile oynayacağımız maçı kazanıp yolumuza moralli bir şekilde devam etmek istiyorduk. Yaklaşık 10 gündür de maç hazırlıklarını bu doğrultuda yaptık. Eksikliklerimizi vardı ama bunların hiçbiri mazeret olamaz. Özellikle ilk yarıda ne oyun, ne coşku, ne mücadele anlamında düşündüklerimiz, planlarımızı, yansıtamadığımız bir ilk yarı oldu. İlk yarı itibariyle kaleyi bulan şutumuz da büyük bir ihtimalle yok. Onlar adına da çok çok iyi bir oyun yoktu ama daha iyi mücadele ediyorlardı.

Gol düellosunda kazanan KocaelisporGol düellosunda kazanan Kocaelispor

Bize yakışmayan goller oldu. 2-3’ü bulduk, 15 dakikalık süremiz vardı ama orayı da maalesef çok iyi kullanamadık. Bugün itibariyle oyun olarak, mücadele olarak, samimi konuşmak gerekirse benim burada bulunduğum 1 senelik en kötü oyun, belki en kötü mücadelelerden birisi. Üzgünüz, böyle bir oyun, böyle bir mücadele beklemiyordum.

Alınacak dersler çok. En başta tabii bu böyle bir oyunun sorumlusu öncelikli olarak şahsım ve ekibim. Bugünkü oyunu kapatacağız. İnşallah çarşamba günü Beşiktaş'la evimizde oynayacağımız maçta, alacağımız iyi bir sonuçla inşallah taraftarımızı evlerine mutlu göndermek istiyoruz” dedi.

SELÇUK İNAN: MAÇI KAZANMAK İÇİN BİR STRATEJİ BELİRLEDİK

Galibiyeti hayatını kaybeden bir Kocaelispor taraftarına armağan ettiklerini söyleyen Selçuk İnan, “Hayatını kaybeden bir taraftarımız vardı. Bu galibiyeti ona armağan ediyoruz. Çok iyi bir milli takım arası geçirdiğimizi söyledim. Bu maça iyi hazırlandık. Oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum.

Çok iyi mücadele ettiler ve istediklerimizi neredeyse eksiksiz yerine getirdiler. Böylesine zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı 3 golle kazanmak beni çok mutlu etti. Bugünkü diziliş milli takımdaki oyuncuların olmayışı ve sakatlarla ilgili değildi. Konyaspor'a göre hazırlanmıştık. Elimizdeki oyuncular, buna uygun oyunculardı. En azından düşündüklerimizi de sahaya yansıttıkları için mutlu oldum. Maçı kazanmak için bir strateji belirledik” diye konuştu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

