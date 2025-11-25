Selçuk İnan: 4 maç kaldı

Kocaelispor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor, Süper Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Selçuk İnan antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin dirençli ve güçlü bir takım olduğunu, teknik direktör Volkan Demirel ile hava yakaladığını belirten İnan, "İlk yarının bitmesine 4 maç kaldı. Hiçbir zaman paket olarak ya da 5'li, 6'lı halde bakmıyorum. Bir maç diye bakıyorum. Benim için çok önemli, çok zor bir maç. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde inşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

"BU MAÇ DA ARAMIZDA OLMAYACAK"

İnan şunları söyledi:

"Botond cezalı. Rivas bugün takımla antrenmanlara başlayacak. Bruno henüz takımla antrenmanlara çıkamıyor. Tedavisi ve bireysel antrenmanlara devam ediyor. Bu maç da aramızda olmayacak gibi gözüküyor. Onun dışında Serdar Dursun'un MR'ı bugün öğleden sonra netlik kazanacak. Ciddi bir şey olacağını zannetmiyorum, maçta bizimle olacağını düşünüyorum."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

