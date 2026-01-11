Sarıyer 87'de havalara uçtu

Sarıyer 87'de havalara uçtu
Yayınlanma:
Sarıyer, 1. Lig'de ağırladığı Iğdır FK'yı 87. dakikada Silva'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.

Trabzonspor Mersin'de galip geldiTrabzonspor Mersin'de galip geldi

DETAYLAR

  • Stat: Yusuf Ziya Öniş
  • Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
  • SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze
  • Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno
  • Gol: Dk. 87 Silva (SMS Grup Sarıyer)
  • Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
  • Sarı kart: Dk. 90+5 Silva (SMS Grup Sarıyer)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Spor
Dursun Özbek Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti
Dursun Özbek Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etti
Emniyetten derbi açıklaması: Yağmurluk iddiasına yalanlama geldi
Emniyetten derbi açıklaması: Yağmurluk iddiasına yalanlama geldi
Tümer Metin ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek Guendouzi iddiasını açıkladı
Tümer Metin ''Başıma bir şey gelsin istemem'' diyerek Guendouzi iddiasını açıkladı