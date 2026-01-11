Sarıyer 87'de havalara uçtu
Yayınlanma:
Sarıyer, 1. Lig'de ağırladığı Iğdır FK'yı 87. dakikada Silva'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.
1. Lig'in 20. haftasında SMS Grup Sarıyer, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 1-0 yendi.
DETAYLAR
- Stat: Yusuf Ziya Öniş
- Hakemler: Alper Akarsu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz
- SMS Grup Sarıyer: Furkan Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram (Dk. 90+4 Oğuzhan Berber), Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Traore), Camara (Dk. 90+1 Oğuzhan Yılmaz), Silva, Regattin (Dk. 90+1 Fatih Kurucuk), Anziani (Dk. 67 Eşref Korkmazoğlu), Eze
- Alagöz Holding Iğdır FK: Taha Tepe, Gökcan Kaya, Atakan Çankaya, Burak Bekaroğlu (Dk. 38 Alim Öztürk), Güray Vural, Oğuz Güçtekin, Mendes (Dk. 85 Ahmet Engin), Fofana (Dk. 85 Rotariu), Doğan Erdoğan, Bacuna (Dk. 72 Koita), Bruno
- Gol: Dk. 87 Silva (SMS Grup Sarıyer)
- Kırmızı kart: Dk. 19 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK)
- Sarı kart: Dk. 90+5 Silva (SMS Grup Sarıyer)