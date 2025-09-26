Sarıyer 2-0 yenildi ama Yılmaz Vural umutlandı

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Amedspor'a 2-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Vural, şunları söyledi:

"Ekonomik olarak bayağı değerli bir takım vardı karşımızda. Ama biz böyle bir takımla oynuyoruz psikolojisi ile oynamadık. Çünkü kazanmamız gereken bir maç oynuyorduk. Bütün organizasyonumuzu ona göre düzenlemeye çalıştık. Böyle önemli bir takım karşısında hakikaten iyi mücadele etmiş olduk. Bunlar bize umut veriyor. Önümüzdeki maçlarda takımımızın maç kazanacak hale gelmesinin bir ışığı diye bakıyorum."

ALTIPARMAK: TECRÜBEMİZLE KAZANDIK

Amedspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise şu ifadeleri kullandı:

"Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu. Çok ihtiyacımız olan istediğimiz bir galibiyeti elde ettik. İyi bir takıma karşı oynadık. Bizim bugün gol atmamız lazımdı. O golü attıktan sonra oyunun bize döneceğini ve çok daha rahat geçeceğini biliyorduk.

"Kazanmamız gereken maçı oyuncu tecrübemizle kazandık. Şu ana kadar iyi bir gidişatımız var. Artık yavaş yavaş takımımız oturdu. Kapanan takıma karşı sabırla oynadık. 2-0 kazandık. Biz bunları yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki herkes bizim arkamızda dursun."

