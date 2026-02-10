Saran'dan dev anlaşma: İmzalar atıldı

Gruptan yapılan anlaşmaya göre, Volleyball World ve Saran Media Group, Türkiye'deki işbirliğini uzun vadeli yayın hakları anlaşmasıyla güçlendirdi ve imzalar atıldı.

8 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Yenilenen anlaşma kapsamında grup, FIVB Dünya Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi (VNL) ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası dahil Volleyball World'ün kadınlar ve erkekler kategorilerindeki üst düzey salon voleybolu organizasyonlarının Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulundurmaya 8 yıl boyunca devam edecek.

İşbirliğinin kapsamı genişletilerek plaj voleybolu organizasyonları da anlaşmaya dahil edildi. Bu çerçevede FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası ve Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur Elit 16 etapları Türkiye'de Saran Media aracılığıyla yayınlanacak.

İki kurum arasındaki uzun soluklu işbirliğini pekiştiren söz konusu anlaşmayla voleybolun Türkiye'de daha geniş kitlelere ulaşması ve istikrarlı büyümenin desteklenmesi hedefleniyor.

''BİRLİKTE BÜYÜTME VİZYONUMUZU YANSITIYOR''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volleyball World Medya Direktörü Felix von Knorring, Türkiye'nin, özellikle kadın voleybolunda dünyanın en tutkulu ve köklü pazarlarından biri olduğuna işaret etti.

Saran ile işbirliklerinin izleyici kitlesiyle buluşmada kilit rol üstlendiğini belirten Knorring, "Bu yeni dönem anlaşması, Türkiye'nin stratejik önemine duyduğumuz güveni ve voleybolu birlikte büyütme vizyonumuzu yansıtıyor. Plaj voleybolunun işbirliğine dahil edilmesi ise bu branşın görünürlüğünü artırarak pazardaki etkimizi daha da güçlendirecek." değerlendirmesini yaptı.

Saran Group Başkan Vekili Selim Usta da voleybolun Türkiye'nin başarılı olduğu spor branşları arasında yer aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır olduğu gibi milli takımlarımızın karşılaşmalarını ülke genelindeki izleyicilerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Uluslararası voleybolun heyecanını bir kez daha sporseverlerle paylaşacağımız ve milli takımlarımızın başarısına katkı sağlayacağımız için çok mutluyuz." (AA)