Şanlıurfa'dan Süper Lig'e geldi: Bundesliga'ya gidiyor

Yayınlanma:
Geçen sezon Şanlıurfa'da forma giyen 19 yaşındaki Ogundu, Alanyaspor'dan ayrılarak Bundesliga ekibi Augsburg'la yoluna devam edecek.

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’un genç forveti Uchenna Ogundu, Bundesliga temsilcisi Augsburg’a transfer oluyor. Geçen sezon Şanlıurfa'da yıldızı parlayan Nijeryalı futbolcunun yeni durağı Alman ekibi olacak.

PRENSİPTE ANLAŞTILAR

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Augsburg, 19 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu için Alanyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Augsburg, Bundesliga'da 2 hafta önce Alman devi Bayern Münih'i yenerek tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

ŞANLIURFA'DAN SÜPER LİG'E

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de Şanlıurfaspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Ogundu, sezon başında Alanyaspor’a transfer olmuştu. Süper Lig’de 20 maçta görev alan genç futbolcu, 3 gol ve 2 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı.

GELECEĞE YATIRIM

Bundesliga ekibi Augsburg’un, Ogundu’yu geleceğe yatırım olarak kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. Genç oyuncunun Almanya’da gelişimini sürdürmesi ve hücum hattına dinamizm katması hedefleniyor. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

