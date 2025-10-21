Samsunspor'dan perşembe günü mesajı

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçını kazanmaları halinde 12-13 puana ulaşmalarının mümkün olacağını belirterek, "Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Dinamo Kiev maçı öncesi değerlendirmede bulundu.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yenerek moral kazandıklarını aktaran Bilen, "Bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyetin Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu. Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var. Perşembe günü taraftarımızın da desteğiyle zorlu mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen taraftara seslendi

12 - 13 PUAN HESABI

Futbolculara güvendiklerinin altını çizen Bilen, "Oyuncularımızın armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar. Bu da Samsunspor tarihi açısından takımın Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim, icra kurulu ve teknik ekip olarak bu maçın bilincindeyiz." diye konuştu.

YILDIRIM MAÇA DAVET ETTİ

Bilen, kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın 'maça davet' kampanyası başlattığını hatırlatarak, şunları kaydetti: