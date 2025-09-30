Samsunspor'a UEFA şoku

Samsunspor'da Legia Varşova maçı öncesi moraller bozuldu.

Kırmızı-Beyazlılar, uzun süreli sakatlık yaşayan Ebrima Ceesay’ın yerine yeni transfer Cherif Ndiaye’yi listeye eklemek için yaptığı başvuruda beklediği onayı alamadı.

UEFA’nın yeni düzenlemesine göre kulüpler, Konferans Ligi’nde 6. haftaya kadar uzun süreli sakatlıklar nedeniyle geçici oyuncu değişikliği yapabiliyor.

Ancak Samsunspor’un başvurusu, Ndiaye’nin 12 Eylül’de takıma katılması nedeniyle reddedildi. UEFA, Avrupa’daki transfer döneminin 2 Eylül’de sona erdiğini hatırlatarak, bu tarihten sonra gelen oyuncuların listeye eklenemeyeceğini bildirdi.

OLUMSUZ YANIT GELDİ

Samsunspor Futbol Direktörü yaptığı açıklamada süreci şöyle özetledi:

Ndiaye için federasyona müracaat ettik.

Ama maalesef olumsuz yanıt aldık.

Türkiye’deki transfer döneminin 12’sinde bitmesine rağmen Avrupa’da genel olarak 2 Eylül gibi sona erdiği için olumsuz yanıt verdiler.

Eyüp Aydın ve Ndiaye’yi Avrupa sürecinde değerlendiremeyeceğiz.

Bu gelişmeyle birlikte Samsunspor’un Avrupa kupaları kadrosunda santrafor olarak yalnızca Marius Mouandilmadji kaldı. Ceesay’ın sakatlığı nedeniyle hücum yükü tamamen Mouandilmadji'de olacak.