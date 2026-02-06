Samsunspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı

Samsunspor UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı
Yayınlanma:
UEFA Avrupa Konferans Ligi lig etabını 12. sırada bitirerek son 16 play-off turuna yükselen Samsunspor, bu turda mücadele edecek oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu için hazırlamış olduğu oyuncu listesini UEFA’ya bildirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferler İrfan Can Eğribayat ile Kouadou Jaures Assoumou’nun yanı sıra, yaz transfer döneminde kadrolar bildirildikten sonra takıma katılan Cherif Ndiaye de UEFA listesinde yer aldı.

İŞTE SAMSUNSPOR'UN UEFA LİSTESİ

Samsunspor tarafından UEFA’ya bildirilen futbolcular arasında, “Okan Kocuk, Efe Berat Törüz, İrfan Can Eğribayat, Josafat Mendes, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Lubomir Satka, Yunus Emre Çift, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Tahsin Bülbül, Carlo Holse, Franck Atoen, Antoine Makoumbou, Mustafa Karadeniz, Deniz Şeker, Muhammet Talha Akyüz, Afonso Sousa, Marius Mouandilmadji, Emre Kılınç, Cherif Ndiaye, Yusuf Efe Yurtsever, Kouadou Jaures Assoumou, Tanguy Coulibaly, Ebrıma Ceesay” isimleri yer aldı.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ SHKENDIJA

Samsunspor, son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk maçta 19 Şubat’ta deplasmanda rakibiyle karşılaşacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Şubat’ta Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.
(DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
Spor
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm
Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı
Son Dakika | Beşiktaş transferi açıkladı
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi
Beşiktaş KAP'a bildirdi: Resmi açıklama geldi