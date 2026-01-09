Samsunspor art arda transferleri açıkladı

Yayınlanma:
Samsunspor’dan art arda iki transfer hamlesi geldi. Karadeniz ekibi Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ı resmen açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli iki oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Karadeniz temsilcisi, Fenerbahçe’den kaleci İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor’dan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile anlaşma sağladı.

irfan.jpg

ARKA ARKA TRANSFERLER

Kulübün resmi açıklamasında, “Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.’den İrfan Can Eğribayat ve Eyüpspor’dan Yalçın Kayan’ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun’a davet edilmiştir” denildi.

Fenerbahçe'den Samsunspor'a gittiFenerbahçe'den Samsunspor'a gitti

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Fenerbahçe ise yaptığı bilgilendirmede, İrfan Can Eğribayat’ın satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuya ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileğinde bulundu.

ZİRVEYE OYNUYOR

Bu transferlerle Samsunspor hem kalede hem de orta sahada alternatiflerini artırdı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de ilk yarıyı 25 puanla 6. sırada bitirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

