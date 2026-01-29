Şampiyonlar Ligi'nde kazanan Galatasaray: Halkbank'ı devirdi

Galatasaray ve Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray, 4. maçında 2. galibiyetini alarak grupta 2. sıraya yükseldi.

Halkbank ise 4. maçında 3. yenilgisini alarak son sırada yer aldı.

SET SAYILARI

Karşılaşmanın set sayıları şu şekilde:

1. Set: Galatasaray HDİ Sigorta 25-16 Halkbank

2. Set: Galatasaray HDİ Sigorta 27-25 Halkbank

3. Set: Galatasaray HDİ Sigorta 22-25 Halkbank

4. Set: Galatasaray HDİ Sigorta 25-20 Halkbank

İKİ TAKIMIN KALAN MAÇLARI

Galatasaray HDİ Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Knack Roeselare ve Luk Lubnin deplasmanlarına çıkacak.

Halkbank ise sahasında Luk Lubnin, deplasmanda Knack Roeselare ile karşılaşacak.