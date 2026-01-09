Şampiyonlar Ligi'nde finalin adresi belli oldu

Yayınlanma:
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 2026 Final Four Badalona’da oynanacak. Resmi açıklama geldi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde (BCL) 2026 Final Four’un ev sahibi belli oldu. Organizasyon bu sezon yeniden İspanya’ya dönüyor. Yapılan resmi açıklamaya göre Final Four, Badalona şehrinde düzenlenecek.

MAYIS AYINDA YAPILACAK

Turnuvanın 10. sezonuna denk gelen Final Four karşılaşmaları, Mayıs 2026’nın ilk haftasında Joventut Badalona’nın ev sahipliği yaptığı Palau Municipal d’Esports de Badalona salonunda oynanacak.

TARİHE TANIKLIK EDEN SALON

12.760 seyirci kapasitesine sahip olan salon, basketbol tarihinin en unutulmaz karşılaşmalarına sahne oldu. 1992 Barcelona Olimpiyatları finalinde Michael Jordan, Magic Johnson ve diğer yıldızların liderliğindeki ABD Dream Team, Drazen Petrovic’in Hırvatistan’ını mağlup ederek altın madalyaya uzanmıştı.

jordan.jpg

Salon ayrıca 2023 yılında Copa del Rey Final Eight organizasyonuna ev sahipliği yaptı. O turnuvada finalde Unicaja, La Laguna Tenerife’yi mağlup ederek kupayı kazanmıştı.

ÖNCEKİ FINAL FOURLAR:

  • 2023 Malaga: Telekom Baskets Bonn, T.J. Shorts’un liderliğinde şampiyon oldu.
  • 2025 Atina (Sunel Arena): Unicaja Malaga, üst üste ikinci kez BCL şampiyonluğunu kazandı.

Badalona’daki Final Four, hem tarihi atmosferi hem de basketbol kültürüyle dikkat çekiyor. İspanya, son yıllarda Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin en prestijli organizasyonlarına ev sahipliği yaparak Avrupa basketbolunun merkezi olmayı sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

