Salomon Cappadocia Ultra Trail’de heyecan sürüyor

Argeus Travel & Events tarafından, Salomon’un isim sponsorluğunda 10’uncu, toplamda ise 12’nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra Trail, 119K, 63K, 38K ve 14K’lık parkurlarda koşuldu.

Her yıl dünyanın dört bir yanından gelen sporcuları Kapadokya’da buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail’e bu sene 79 ülkeden 2 bin 406 sporcu katıldı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir

879’u kadın, 1527’si erkek olmak üzere 4 farklı parkurda verilen mücadele renkli anlara sahne oldu.

Organizasyonun 119K’lık parkurunda 218 sporcu, 63K’lık parkurunda 598, 38K’lık parkurunda 1055 sporcu, 14K’lık parkurunda ise 535 sporcu yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda; Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer adı. Avantgarde Collection, PT Academy ve Salcano destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi oldu. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olarak STK’lar için iyilik peşinde koştu.

119K, 63K VE 38K’DA START VERİLDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 119K, 63K ve 38K’lık parkurlarında startlar verildi. Yarışların startlarını Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü verdi.

Niğde Valisi Cahit Çelik de 2051 göğüs numarasıyla 38K’lık parkurda yer aldı.

Öte yandan 119K, 63K ve 38K’lık parkurlarda dereceye giren sporcular yarın saat 11:00’de düzenlenecek törenle ödüllendirilecek.

BASIN YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Organizasyonda yer alan basın mensupları için 5K’lık parkur deneyimi gerçekleştirildi. Startların ardından yarışı takip eden basın mensupları, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin ve Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Heb eşliğinde Kızılçukur ile Çavuşin arasında 5 kilometrelik parkurda yer aldı.

14K’DA ÖDÜLLER VERİLDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail’de bu sene 14K’lık yeni parkur koşuldu. 535 sporcunun yer aldığı parkurda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

14’lık parkurda dereceye girenler şöyle:

-Kadınlar-

1- Tülin Okyay 01:17:55

2- Selma Altundiş 01:18:20

3- Anna Kirdan 01:25:53

-Erkekler-

1- Oscar Basantes 01:01:12 (Ekvador)

2- Mustafa Araç 01:11:53

3- Enes Altıparmark 01:12:53

