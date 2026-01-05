Futbolda bahis soruşturmaları kapsamında operasyonlar devam ederken TFF'de ilginç bir zirve vardı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Riva'da gerçekleşti.

Süper Kupa öncesi hava durumu isyanı: TFF'ye tepki yağdı

RİVA'DA KRİTİK ZİRVE

Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde ziyaret ederken ikilinin futbolda devam eden bahis soruşturmasına dair konuda görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.

Gerçekleşen görüşmede Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmeler yapılırken, ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sancaklı’ya üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

Sancaklı’nın ziyareti, federasyon ile siyaset dünyası arasındaki iletişimin güçlendirilmesi açısından dikkat çekici bir buluşma olarak değerlendirildi.