Sadettin Saran'la ilgili 5 flaş iddia

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran'ın sezon sonunda olağanüstü seçimli kongre açıklaması yapmasının ardından cevap arayan sorular ortaya çıktı.
Bu soruların en önemlileri "Sadettin Saran yine aday olur mu?" ve "Eski başkan Ali Koç adaylığını koyar mı?" şeklinde oldu.

Ali Koç'un desteğini açıkladığı Sadettin Saran'ın çekilmesi halinde aday olacağı ileri sürüldü. Saran'ın adaylığını yine koyması durumunda da karşısına çıkmayacağı belirtildi.

SADETTİN SARAN ADAY OLACAK MI?

Peki Sadettin Saran aday olacak mı?

Sabah'tan Murat Özbostan, Saran'ın olağanüstü kongre kararını son dönemdeki kişisel hukuki süreçlerin kulübü etkilememesi ve şampiyonluk hedefinin zarar görmemesi için aldığını belirttiğini hatırlatarak, iddialarını 5 maddeyle sıraladı:

1- Üyelerden ve camiadan güçlü destek gelirse yeniden aday olup güven tazeleyebilir.
2- Destek yetersiz kalırsa görevi devretme ihtimali masada.
3- Bazı kulislerde %70 aday olmayacağı yorumları var ama kesin değil.
4- Takım şampiyon olursa %100 aday olur.
5- F.Bahçe şampiyon olamazsa aday olmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

