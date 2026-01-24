Sadettin Saran'ın planı ortaya çıktı: Nihat Özdemir iddiası olay oldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüpten istifa eden üyeleri de affeden bir tüzük tadili sunmaya hazırlanıyor. Saran'ın bu hamlesinin Nihat Özdemir'in geri dönmesi için yapıldığı iddia edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, tüzük tadili için kurullara bir yazı gönderdi.
Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Sadettin Saran, tüzük tadili ile birlikte kulüpten istifa eden üyelere de af getirmeyi planlıyor.
Fenerbahçe transfer masasından kalktı
AF TEKLİFİ NİHAT ÖZDEMİR İÇİN Mİ GELİYOR?
Sadettin Saran’ın bu planı sonrası akıllara Nihat Özdemir geldi. Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda af kararının Nihat Özdemir için alındığını iddia etti. Taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.
SORUŞTURMA AÇILINCA KULÜPTEN İSTİFA ETTİ
2020 yılında Fenerbahçe Disiplin Kurulu, dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında soruşturma açtı. Özdemir ise cevaben kulüpten istifa ettiğini duyurdu.
SADETTİN SARAN’IN MEKTUBU
Sadettin Saran, tüzük tadili için gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı:
- Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, mevzuat değişiklikleri, süreçte tespit edilen ihtiyaçlar ve uygulama sürecinde yaşanan sıkıtılar göz önüne alınarak 2026 yılı içerisinde tüzüğümüzde kapsamlı bir güncelleme ve iyileştirme çalışması yapmayı planlamaktayız. Bu süreçte, Kulübümüzün ayrılmaz birer parçası olan Kurullarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini büyük bir önemle dikkate almak istiyoruz.
- Tüzük; sadece idari düzeni belirleyen bir metin değil, aynı zamanda camiamızın ortak değerlerini, işleyişini ve geleceğe yönelik vizyonunu yansıtan temel belgedir. Dolayısıyla yapılacak her türlü değişiklikte, camiamızın tüm paydaşlarının katkısını almak, süreci birlikte şekillendirmek ve ortak aklı hâkim kılmak en büyük arzumuzdur.
- Bu çerçevede, Kurulunuzun tüzük değişikliği çalışmalarına esas olmak üzere görüş, değerlendirme ve önerilerini 20 Şubat 2026 tarihine kadar bizimle paylaşmasını rica ediyorum. Görüşlerinizi [email protected] adresine iletebilir ya da yazılı olarak Hukuk İşleri Departmanımıza gönderebilirsiniz.
- Katkılarınızın, tüzüğümüzün daha güçlü, daha kapsayıcı ve Kulübümüzün vizyonuna uygun biçimde güncellenmesine önemli bir değer sağlayacağına yürekten inanıyorum.
- Tüm çalışmalarınızda başarılar diliyor, camiamız adına gösterdiğiniz özveri için teşekkür ediyorum.
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!