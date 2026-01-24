Sadettin Saran'ın planı ortaya çıktı: Nihat Özdemir iddiası olay oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, tüzük tadili için kurullara bir yazı gönderdi.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Sadettin Saran, tüzük tadili ile birlikte kulüpten istifa eden üyelere de af getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe transfer masasından kalktı

AF TEKLİFİ NİHAT ÖZDEMİR İÇİN Mİ GELİYOR?

Sadettin Saran’ın bu planı sonrası akıllara Nihat Özdemir geldi. Taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda af kararının Nihat Özdemir için alındığını iddia etti. Taraftarlar bu duruma tepki gösterdi.

SORUŞTURMA AÇILINCA KULÜPTEN İSTİFA ETTİ

2020 yılında Fenerbahçe Disiplin Kurulu, dönemin TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında soruşturma açtı. Özdemir ise cevaben kulüpten istifa ettiğini duyurdu.

SADETTİN SARAN’IN MEKTUBU

Sadettin Saran, tüzük tadili için gönderdiği mektupta şu ifadeleri kullandı: