Fenerbahçe transfer masasından kalktı

Yayınlanma:
Golcü transferi için Everton'dan Beto'ya yönelen Fenerbahçe, transferden vazgeçti.

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

BETO İSMİ GÜNDEME GELDİ

En Nesyri’yi Serie A ekiplerinden Juventus’a göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk olarak Everton’da Beto’ya yöneldi.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

Taraflar arasındaki ilk görüşmeler tamamlanırken Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. A Spor’da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, transfer masasından kalktı.

472649790-18467612635064769-4190758868700865835-n.jpg

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Futbolcunun menajeriyle yapılması planlanan görüşme de iptal edildi. Fenerbahçe, listesindeki diğer adaylara yönelecek.

25 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Gineli futbolcu, bin 30 dakika sahada kaldı. Beto bu sürede 3 gol kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

