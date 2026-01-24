Fenerbahçe transfer masasından kalktı
Yayınlanma:
Golcü transferi için Everton'dan Beto'ya yönelen Fenerbahçe, transferden vazgeçti.
Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
BETO İSMİ GÜNDEME GELDİ
En Nesyri’yi Serie A ekiplerinden Juventus’a göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk olarak Everton’da Beto’ya yöneldi.
FENERBAHÇE MASADAN KALKTI
Taraflar arasındaki ilk görüşmeler tamamlanırken Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. A Spor’da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, transfer masasından kalktı.
GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ
Futbolcunun menajeriyle yapılması planlanan görüşme de iptal edildi. Fenerbahçe, listesindeki diğer adaylara yönelecek.
25 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Gineli futbolcu, bin 30 dakika sahada kaldı. Beto bu sürede 3 gol kaydetti.
