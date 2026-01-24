Fenerbahçe transfer masasından kalktı

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

BETO İSMİ GÜNDEME GELDİ

En Nesyri’yi Serie A ekiplerinden Juventus’a göndermeye hazırlanan sarı-lacivertliler, ilk olarak Everton’da Beto’ya yöneldi.

FENERBAHÇE MASADAN KALKTI

Taraflar arasındaki ilk görüşmeler tamamlanırken Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle geldi. A Spor’da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, transfer masasından kalktı.

GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Futbolcunun menajeriyle yapılması planlanan görüşme de iptal edildi. Fenerbahçe, listesindeki diğer adaylara yönelecek.

25 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Everton formasıyla 25 maça çıkan Gineli futbolcu, bin 30 dakika sahada kaldı. Beto bu sürede 3 gol kaydetti.