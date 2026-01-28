Sadettin Saran'ın Kante talimatı ortaya çıktı


Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği N’Golo Kante için Sadettin Saran'ın Sarı Lacivertli yönetime verdiği talimat ortaya çıktı. Saran'ın, Al Ittihad’a yapılan teklifin 5 milyon euro daha artırılmasını yönünde onay verdiği belirtildi.

Fenerbahçe’de transfer operasyonuna hız verildi!
Sarı Lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.
Özellikle orta sahaya takviye planlayan Fenerbahçe, gözünü Fransız yıldız N’Golo Kante’ye çevirdi. Başkan Sadettin Saran’ın, bu transferin hızla sonuçlanması için yönetime talimat verdiği öğrenildi.ngolo.webp

SARAN'DAN KANTE TALİMATI

Süper Lig’de şampiyonluk hedefiyle ilerleyen Fenerbahçe, Göztepe karşısında alınan beraberliğin ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Saran, kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Kante sürecinin daha fazla uzamadan tamamlanmasını istedi.

Fenerbahçe vazgeçmedi: Kante transferi için yeni teklif yaptıFenerbahçe vazgeçmedi: Kante transferi için yeni teklif yaptı

"5 MİLYON DAHA VERİN"

Yaklaşık iki hafta önce oyuncuyla anlaşma sağlanmasına rağmen, Al Ittihad’ın 10 milyon Euro talebi süreci tıkadı. Sadettin Saran'ın talimatı üzerine Fenerbahçe’nin 5 milyon Euro’luk teklifini artırarak mutlu sona ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

YENİDEN SUUDİ ARABİSTAN YOLCUSU

Türkiye Kupası’ndaki Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından “Kante geliyor” açıklaması yapan yönetici Ertan Torunoğulları, transferin sonuçlanmaması nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu. Torunoğulları’nın bu hafta yeniden Suudi Arabistan’a giderek görüşmeleri hızlandıracağı ifade edildi.

ertan-torunogullari.webp

KOCAELİSPOR MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Sportif direktör Devin Özek’in de sürece dahil olacağı ve Torunoğulları’na eşlik edeceği öğrenildi. Yönetim, Kante’nin pazartesi günü Kocaelispor ile oynanacak lig maçında kadroda yer almasını hedefliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

