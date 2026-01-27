Fenerbahçe vazgeçmedi: Kante transferi için yeni teklif yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli yönetim, N’Golo Kante transferi için yeniden harekete geçti.

FENERBAHÇE’DEN YENİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun transferi için Al Ittihad’a yeni bir teklif yaptı.

AL ITTIHAD BONSERVİS BEKLENTİSİNDE

Oyuncu tarafıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe, Arap kulübünü ikna edip transferi noktalamak istiyor. Al Ittıhad ise N’Golo Kante transferinden ciddi bir bonservis talebinde bulunuyor.

TARAFTAR BASKISI VAR

N’Golo Kante ile yapılan görüşmelerin başında transferi bitireceklerine dair yaptığı açıklamalar Fenerbahçe yönetiminin üzerinde baskı oluşturuyor.

ALTERNATİFLER BELİRLENDİ

Ancak anlaşma sağlanamaması halinde Fenerbahçe yönetiminin alternatif adayları belirlediği gelen haberler arasında yer alıyor.