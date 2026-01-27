Fenerbahçe'nin eski yıldızı Güiza 45 yaşında imzayı attı

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Daniel Güiza'nin yeni takımı belli oldu.

45 yaşındaki İspanyol futbolcu, futbola devam etme kararı aldı ve Endülüs Bölgesel Ligi ekiplerinden Jerez Industrial ile sözleşme imzaladı.

Daniel Güiza, kariyerinde toplam 482 maça çıktı. Bu maçlarda 157 gol atan Güiza, 35 asist yaptı.

3 DÖNEM FENERBAHÇE'DE OYNADI

17 Ağustos 1980 yılında dünyaya gelen Daniel Güiza, 8 Temmuz 2008 tarihinde Fenerbahçe'ye 14 milyon euroya dört yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de toplam 98 maça çıkan İspanyol golcü, bu maçlarda 35 gol atarken 19 gol pası verdi.

Tecrübeli forvet, kariyerinde Mallorca, Getafe, Johor Darul, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno ve son olarak Rota takımlarında forma giydi.