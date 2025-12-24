Sadettin Saran'ı istifaya çağırdı: Fenerbahçe'yi karıştıracak teklifi açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın testlerinin açıklanmasının ardından istifa çağrısı geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda test veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a kötü haber geldi.

KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Verdiği testlerde yapılan incelemeler sonucunda saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu belirlendi. Öte yandan raporda kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise negatif sonuç çıktı.

YENİDEN TEST YAPTIRACAK

Yaşanan bu gelişme sonrasında bir açıklama yapan Sadettin Saran, iddiaları reddederek Adli Tıp Kurumu ve bağımsız bir kuruluşta yeniden test yaptıracağını duyurdu.

SADETTİN SARAN'I İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Yapılacak testlerin sonuçları beklenirken Fenerbahçe camiasından sürpriz bir açıklama geldi. Sky Spor Youtube kanalında konuşan Bülent Uygun, Sadettin Saran'ı istifaya çağırdı.

Bülent Uygun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Buradaki beklentim şu. Tabii ki bir başkan olarak bulunduğunuz makam ve oturduğunuz yer bütün Fenerbahçe camiasını ilgilendiren bir makam olduğu için en özel, en değerli, en büyük makama oturduğunuzdan dolayı da böyle bir süreçten dolayı da en yakın zamanda istifanızı vermeniz en doğru karar olur. Burada da şunu beklerdim. Tabii ki diyelim ki süreç transfer zamanı var. Mart veya Nisan ayında tekrar bir kongre kararı aldığında bu süreçte İçerisinde Sayın Aziz Yıldırım Başkan da, Ali Koç Başkan da, hatta işte Barış Göktürk Başkan da ya da başkan adayı olabilecek kişilerle birlikte hemen bir olağanüstü bir toplantı yaparak bu süreci doğru yönetilmesi adına yeniden bir strateji belirlenmesi gerekir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

