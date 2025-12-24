Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor

Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor
Yayınlanma:
Beşiktaş'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de yıldız futbolcu son maçına çıktı. Oyuncu, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak.

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+1’de Vaclav Cerny kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Marco Asensio’dan (P) geldi.

Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladıMustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

SON MAÇINA ÇIKTI

Son dakika alınan bu mağlubiyet Fenerbahçe’de üzüntüye neden olurken sürpriz de bir iddia ortaya atıldı. Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski takımdaki son maçına çıktı.

szymanski-2-368067.webp
Sebastian Szymanski'den ayrılık kararı

AVRUPA’DAN TALİPLERİ VAR

Ara transfer döneminde ayrılık kararı alan Szymanski’nin gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi. Oyuncu ile Eintracht Frankfurt ve PSV'nin ilgilendiği aktarıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

10 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYORLAR

Oyuncunun ayrılığına onay veren Fenerbahçe’nin 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kartalın kaçırdığı dron 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Spor
İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle
İşte bu hiç hesapta yoktu: Galatasaray'ı şaşırtan hamle
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı
Myriam Sylla'dan sonra Anna Danesi ve Paola Egonu da açıklandı