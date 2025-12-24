Beşiktaş derbisi sonu oldu: Fenerbahçe'den ayrılıyor

Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 2-1’lik skorla mağlup ayrıldı.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 33 ve 90+1’de Vaclav Cerny kaydetti. Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Marco Asensio’dan (P) geldi.

Mustafa Çulcu derbide verilmeyen penaltıyı açıkladı

SON MAÇINA ÇIKTI

Son dakika alınan bu mağlubiyet Fenerbahçe’de üzüntüye neden olurken sürpriz de bir iddia ortaya atıldı. Sabah’ta yer alan habere göre, Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski takımdaki son maçına çıktı.

Sebastian Szymanski'den ayrılık kararı

AVRUPA’DAN TALİPLERİ VAR

Ara transfer döneminde ayrılık kararı alan Szymanski’nin gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı kaydedildi. Oyuncu ile Eintracht Frankfurt ve PSV'nin ilgilendiği aktarıldı.

10 MİLYON EURO BONSERVİS İSTİYORLAR

Oyuncunun ayrılığına onay veren Fenerbahçe’nin 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.