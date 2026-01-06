Sadettin Saran'ı bir anda karşılarında görünce çılgına döndüler: Çocuklar çığlık çığlığa üzerine koştu

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Adana'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın

SADETTİN SARAN'DAN OKUL ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Samsunspor maçı öncesinde 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Adana Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.

Saran, Adana Akkuyu İlkokulu ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

SARAN'A YOĞUN İLGİ

İlkokul öğrencileri, Sadettin Saran'ı karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı çığlık çığlığa Saran'ın üzerine koştu.

''İYİ Kİ VARSINIZ''

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Evet, ben ve arkadaşlarım burada sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Sizler, bunu her yerde söylüyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi ki varsınız.

Burada tabii bu sene şampiyon yaparak bir sürü çocuğu Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda bu okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun." ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün "Bugün okulum komple Fenerbahçeli oldu" sözü üzerine ise Saran, "Ne güzel abi, ne güzel. Bundan ben çok mutlu oldum. Sağ olun." yanıtını verdi.