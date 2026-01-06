Sadettin Saran'ı bir anda karşılarında görünce çılgına döndüler: Çocuklar çığlık çığlığa üzerine koştu

Sadettin Saran'ı bir anda karşılarında görünce çılgına döndüler: Çocuklar çığlık çığlığa üzerine koştu
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Samsunspor ile oynanacak maç öncesinde Adana Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti. Öğrenciler, Saran'ı görünce adeta sevinçten çılgına döndü.

Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
Adana'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısınSinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın

SADETTİN SARAN'DAN OKUL ZİYARETİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, Samsunspor maçı öncesinde 'Her Deplasman Bir Okul' projesi kapsamında Adana Akkuyu İlkokulu'nu ziyaret etti.
Saran, Adana Akkuyu İlkokulu ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

SARAN'A YOĞUN İLGİ

İlkokul öğrencileri, Sadettin Saran'ı karşılarında görünce büyük sevinç yaşadı çığlık çığlığa Saran'ın üzerine koştu.

''İYİ Kİ VARSINIZ''

Sadettin Saran yaptığı açıklamada, "Evet, ben ve arkadaşlarım burada sizlerle beraber olmaktan son derece mutluyuz. Sizler, bunu her yerde söylüyorum, sizler bizim geleceğimizsiniz. İyi ki varsınız.

2024/11/08/hbfb.jpg

Burada tabii bu sene şampiyon yaparak bir sürü çocuğu Fenerbahçeli yapacağız ama aynı zamanda bu okulları ziyaret ederek de Fenerbahçeli yapmaya çalışıyoruz. En büyük Fenerbahçe, en büyük sizsiniz. İyi ki varsınız. Sizleri seviyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun." ifadelerini kullandı.
Okul müdürünün "Bugün okulum komple Fenerbahçeli oldu" sözü üzerine ise Saran, "Ne güzel abi, ne güzel. Bundan ben çok mutlu oldum. Sağ olun." yanıtını verdi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
İstanbul'a lapa lapa kar yağışını bilenler açıkladı: Bugün başlayacak adım adım beyaza bürünecek
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Yılmaz Vural Azeri milyonerin sahip olduğu Türk takımının başına geçiyor
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Evdeki ekonomi savaşları: Elektrikli ısıtıcıların gerçek maliyeti
Spor
Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı
Carlos Cuesta'nın kirası uzadı: Galatasaray 1.5 milyon euro kazandı
Polonyalı yıldız İstanbul'da çok şaşırdığını açıkladı: Her gün heykelinin önünden geçiyorum
Polonyalı yıldız İstanbul'da çok şaşırdığını açıkladı: Her gün heykelinin önünden geçiyorum
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı
Chelsea'nin yeni teknik direktörü belli oldu: Acun Ilıcalı detayı