Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı

Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı
Yayınlanma:
Süper Lig'de Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetiminden taraftarlara yağmurluk dağıtılması sonrası bir jest daha yapıldı. Yönetim, maç öncesi soğuk ve kar yağışı yapılan uyarıların ardından harekete geçti ve Saran'ın özel talimatıyla deplasman tribünlerine tek tek bere bırakıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak.
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe yönetimi, deplasman tribünlerinde gerçekleştirdiği taraftar konforunu Kocaelispor deplasmanında da sürdürme kararı alarak taraftarlarına bir jest daha yaptı.

bere.jpg
Dağıtılan berede Fenerbahçe taraftarına not bırakıldı

SADETTİN SARAN ÖZEL TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kocaelispor maçı öncesi çok konuşulacak bir talimat verdi.
Yönetim, Fenerbahçe deplasman tribününeki her koltuğa tek tek sarı bere bıraktı.
Bu hamle ile hem soğuk havaya karşı taraftarların korunması amaçlanırken, hem de tribünde tek tip renk bütünlüğü sağlanarak görsel şov yapılması planlanıyor.

bere2.jpg
Bereler koltuklara tek tek bırakıldı

GALATASARAY DERBİSİNDE YAĞMURLUK DAĞITILMIŞTI

Fenerbahçe yönetiminin bu hamlesi sonrası akıllara sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçı geldi.
Fenerbahçe yönetimi, o dönemde de yoğun yağış uyarıları sonrası taraftarını yalnız bırakmamış ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi öncesi tribünlere sarı-lacivert yağmurluk dağıtmıştı.
Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

2024/11/08/hbfb.jpg

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM OLACAK

Kocaelispor taraftarı, takımına olan desteğini bir kez daha gösterdi ve Fenerbahçe maçının biletlerini tüketti.
34 bin 289 biletin tamamı satıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Spor
Milyarder başkan dünyaca ünlü İngiliz futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor
Milyarder başkan dünyaca ünlü İngiliz futbolcuyu Süper Lig'e getiriyor
Bursaspor'da 2. maçına çıktı: 6-0'lık galibiyeti beğenmedi
Bursaspor'da 2. maçına çıktı: 6-0'lık galibiyeti beğenmedi