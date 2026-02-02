Sadettin Saran'dan çok konuşulacak Kocaelispor talimatı: Fenerbahçe tribünlerine tek tek bırakıldı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkacak.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Fenerbahçe yönetimi, deplasman tribünlerinde gerçekleştirdiği taraftar konforunu Kocaelispor deplasmanında da sürdürme kararı alarak taraftarlarına bir jest daha yaptı.

Dağıtılan berede Fenerbahçe taraftarına not bırakıldı

SADETTİN SARAN ÖZEL TALİMAT VERDİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Kocaelispor maçı öncesi çok konuşulacak bir talimat verdi.

Yönetim, Fenerbahçe deplasman tribününeki her koltuğa tek tek sarı bere bıraktı.

Bu hamle ile hem soğuk havaya karşı taraftarların korunması amaçlanırken, hem de tribünde tek tip renk bütünlüğü sağlanarak görsel şov yapılması planlanıyor.

Bereler koltuklara tek tek bırakıldı

GALATASARAY DERBİSİNDE YAĞMURLUK DAĞITILMIŞTI

Fenerbahçe yönetiminin bu hamlesi sonrası akıllara sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile oynadığı Süper Kupa maçı geldi.

Fenerbahçe yönetimi, o dönemde de yoğun yağış uyarıları sonrası taraftarını yalnız bırakmamış ve Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi öncesi tribünlere sarı-lacivert yağmurluk dağıtmıştı.

Sarı-lacivertliler, Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIM OLACAK

Kocaelispor taraftarı, takımına olan desteğini bir kez daha gösterdi ve Fenerbahçe maçının biletlerini tüketti.

34 bin 289 biletin tamamı satıldı.