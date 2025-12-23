Sadettin Saran'da İrem Derici de topa girdi

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ı ait olduğu ileri sürülen paylaşımla ilgili ünlü şarkıcı İrem Derici de topa girdi.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, daha önce uyuşturucu soruşturması kapsamında teste girmişti. İrem Derici'nin test sonucu temiz çıkmıştı.
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklu bulunduğu uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Saran’ın, “uyuşturucu madde kullanmak”, “temin etmek” ve “kullanımı kolaylaştırmak” suçlamalarıyla ifadesi Saran’ın ifadesi alınmıştı.
Fenerbahçe BEKO basketbol takımıyla birlikte İtalya’da bulunan ancak Savcılık kararı sonrası apar topar Türkiye’ye dönen Saran, İstanbul Adalet Sarayı’na giderek yaklaşık 2.5 saat ifade vermişti. Saran'ın Adli Tıp'ta sokulduğu testin sonuçlarının yarın belli olacağı belirtilmişti.

İREM DERİCİ ÇOK KIZDI!

Bu arada Sadettin Saran'ın spiker Ela Rümeysa Cebeci ile paylaştığı iddia edilen mesajlar ortaya çıkarılmıştı. Mesajlar sosyal medyadaz hızla yayılırken, ünlü şarkıcı İrem Derici buna sert tepki gösterdi.
Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Öyle bi’ çıldırdık ki ben dünyanın en saftirik insanı kaldım. Yiyin birbirinizi. Bana da kimse dokunmasın. Ama ıyk, yeter be, bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından? Ay çocuklar kendinize çok iyi bakın, doğa olsun muhattabınız. Domates, biber falan ekelim, başka türlü akli dengemizi sabit tutamayacağız.”

