Sadettin Saran'a Adana'da sürpriz

Sadettin Saran'a Adana'da sürpriz
Yayınlanma:
Güncelleme:
Fenerbahçe'de gözler Süper Kupa maçına çevrilirken Adana'ya ulaşan Sarı Lacivertli kafileyi taraftarlar yalnız bırakmadı. Başkan Sadettin Saran'ı tezahüratlarla karşılayan Fenerbahçe taraftarı "Büyük başkan" tezahüratlarıyla Saran'a destek oldu.

Süper Kupa yarı finali için Adana’ya gelen Fenerbahçe, konaklayacağı otele ulaştı.
Adana’da Süper Kupa Yarı Final müsabakasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, havayoluyla Mersin’de bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı’na geldi.
Sarı - Lacivertli kafile, havalimanından takım otobüsüyle polis ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Adana’ya hareket etti.

fenerbahce-kafilesi-konaklayacagi-otele-1099569-326368.jpg

SARAN'A SÜRPRİZ KARŞILAMA

Kent merkezinde konaklayacağı otele ulaşan Fenerbahçe kafilesi ile Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, otel önünde toplanan çok sayıda taraftar tarafından tezahüratlarla karşılandı.

saran.jpg

Sarı - Lacivertliler Başkan Sadettin Saran'a tezahüratlarla destek oldu. Taraftarın ilgisi karşısında Saran da kalabalığı selamlayarak karşılık verdi. Sürpriz karşılama sonrası Fenerbahçe konaklayacağı otele geçti.

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadıFenerbahçe'de Süper Kupa öncesi 10 isim kadroya alınmadı

Güvenlik önlemleri altında otele giriş yapan sarı-lacivertliler, yarın saat 20.30’da Yeni Adana Stadyumu’nda Samsunspor ile Süper Kupa yarı final maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Miras dağıtılınca Türkiye'nin en zengin insanı olacak: Murat Ülker'i geride bırakacak
Uzman isim gününü vererek uyardı: İstanbul'a kar ve dondurucu soğuk geliyor
Süper Kupa’da ilk randevu: Aslan mı Fırtına mı?
Süper Kupa başlamadan buz kesti
2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Spor
Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Tedesco'dan Reis'e övgü
Tedesco'dan Reis'e övgü