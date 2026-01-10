Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'yla karşılaştı.

Sarı - Lacivertli takım, başkan Sadettin Saran'ın da yöneticilerle birlikte izlediği maçı 3-2 kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, THY-Fenerbahçe Medicana karşılaşmasını protokol tribününde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte takip etti.

HANDE BALADIN DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe'de ilk sette Hande Baladın sakatlandı.

Hande oyuna devam edemedi. Sarı lacivertli takım bu seti 25-18 önde tamamladı.

Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı

İkinci sette ise büyük bir çekişme yaşandı ve Türk Hava Yolları 28-26 ile durumu 1-1 yaptı.

THY, sonraki seti de 26-24 kazanırken, 4. sette üstün oynayan Fenerbahçe, 25-15'le durumu 2-2'ye geçirdi.

THY maç sonrası galibiyet pozu verdi

KARAR SETİNDE THY

Karar setinde de 2 takımın mücadelesi nefes kesti.

Seti 15-12 önde tamamlayan THY, maçı da 3-2 kazandı.