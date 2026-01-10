Sadettin Saran maça gitti Fenerbahçe yıkıldı

Fenerbahçe Medicana, başkan Sadettin Saran'ın da izlediği maçta Sultanlar Ligi'nde THY'ye 3-2 yenildi.

Vodafone Sultanlar Ligi 15. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Türk Hava Yolları'yla karşılaştı.

Sarı - Lacivertli takım, başkan Sadettin Saran'ın da yöneticilerle birlikte izlediği maçı 3-2 kaybetti. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, THY-Fenerbahçe Medicana karşılaşmasını protokol tribününde TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte takip etti.

HANDE BALADIN DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe'de ilk sette Hande Baladın sakatlandı.

2024/11/08/hbfb.jpgHande oyuna devam edemedi. Sarı lacivertli takım bu seti 25-18 önde tamamladı.

Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı: Eyvah eyvah!Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı

İkinci sette ise büyük bir çekişme yaşandı ve Türk Hava Yolları 28-26 ile durumu 1-1 yaptı.
THY, sonraki seti de 26-24 kazanırken, 4. sette üstün oynayan Fenerbahçe, 25-15'le durumu 2-2'ye geçirdi.

THY maç sonrası galibiyet pozu verdi

KARAR SETİNDE THY

Karar setinde de 2 takımın mücadelesi nefes kesti.
Seti 15-12 önde tamamlayan THY, maçı da 3-2 kazandı.

  • Salon: Burhan Felek Vestel
  • Hakemler: Nurper Özbar, Selçuk Görmen
  • Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Alondra, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Çağla Çiçekoğlu, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir, Orthmann, Nicoletti)
  • Fenerbahçe Medicana: Orro, Fedorovtseva, Korneluk, Vargas, Hande Baladın, Eda Erdem (Gizem Örge, Ghani, Aslı Kalaç, Ana Cristina, Arelya Karasoy, Fatma Beyaz, Gülce Güçtekin)
  • Setler: 18-25, 28-26, 26-24, 15-25, 15-12
  • Süre: 139 dakika (29, 35, 34, 23, 18)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi/AA

