Hande Baladın yerde kaldı acı içinde kıvrandı: Eyvah eyvah!

Fenerbahçe Medicana'nın THY maçında Hande Baladın sakatlandı. Acı içinde kıvranan yıldız oyuncu tekerlekli sandalye ile soyunma odasına taşındı.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde 15. hafta maçında Türk Hava Yolları ile karşılaşırken, Hande Baladın sakatlandı.


Karşılaşmanın ilkm setinde bloğa çıkmak isteyen Hande Baladın, ayağının üzerine ters basınca yerde kaldı.

Acı içinde kıvranan Hande Baladın, ayağa kalkamadı.
Sağlık görevlileri müdahale ederek, Hande Baladın'ı tekerlekli sandalyeye bindirdi ve soyunma odasına götürdü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Soyunma odasında ayak bileği bandaja alınan Hande Baladın, bir süre sonra salona geri döndü. Maçı da kenardan izledi.

Hande Baladın'la ilgili ilk açıklama da geldi.
Hande Baladın'ın ayak bileğinde dış yan bağ yaralanması olduğu belirtilerek, durumuna MR çekildikten sonra karar verileceği bildirildi.

Fenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandıFenerbahçe 2 saat 45 dakikada 4 kere kazandı

28 yaşındaki oyuncunun tedavisinin ne kadar süreceği ve kaç maç oynamayacağı da MR'dan sonra belli olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

