Sadettin Saran Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olacağını açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel kurul üyeleriyle buluştu ve nasıl şampiyon olacaklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, genel kurul üyeleriyle bir araya gelerek şampiyonluk açıklamasında bulundu.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki buluşmada başkan Sadettin Saran’ın yanı sıra yöneticiler Orhan Demirel, Adem Köz, Ali Gürbüz ve Ahmet Murat Emanetoğlu da katıldı.

Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Sicil Kurulu, Balotaj Kurulu ile Tarih, Müze ve Arşiv Kurulu’nun katılımıyla yapılan organizasyonda başkan Sadettin Saran bir konuşma yaptı.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYON OLMAK"

Sadettin Saran, üyelere yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Seçim zamanında da söyledim şimdi de söylüyorum; birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk söz konusu değil. Sevgi en temel ihtiyaç.
Daha önce de zor günler yaşadık ve bunları hep birlikte atlattık. Benim ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin tek odağı; hep beraber şampiyon olmak. Başka hiçbir odağımız yok. Tek hedefimiz sadece ve sadece şampiyon olmak. Bu camianın başkanı olmak çok büyük onur ve gurur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

