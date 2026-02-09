Sadettin Saran Fenerbahçe maçı biter bitmez açıklama yaptı

Sadettin Saran Fenerbahçe maçı biter bitmez açıklama yaptı
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının bitmesinin hemen ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni 3-1 yenerken, sarı-lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran maçın bitmesinin hemen sonrasında açıklamalarda bulundu.
"Maçtan memnunuz. 13 maç kaldı ve hepsi final." diyen Saran, ''Seçilmeden önce de seçildiğimizde de tekmeye kafayla giren bir takım kuracağız dedik. Takımımız karakterli ve mücadeleci bir takım. Transferleri hep birlikte yaptık. Benim de hocamızın da arkadaşlarımızın da dahil olduğu bir transfer dönemi oldu. Tekmeye kafa atan bir takım kurduk. Ligde 13 maçımız kaldı, 13 final maçımız var.'' yorumunu yaptı.

2024/11/08/hbfb.jpg

''AMACIMIZ SAMANDIRA'DAKİ ÖLÜ TOPRAĞINI ATMAKTI''

Konuşmalarını sürdüren Sadettin Saran, "Bugün geldiğimiz noktada amacımız aile ortamı yaratmak ve Samandıra'daki ölü toprağını atmaktı. Gidişattan memnunuz.
Geldiğimden beri ne hakemlerle ilgili ne de bizim takımımızın dışındaki olaylarla ilgili konuşuyorum. Bizim işimiz sahada. Sahadaki mücadeleye odaklıyız'' dedi.

''KANTE'Yİ İYİ BULDUM''

Son olarak Saran, "Kante'yi nasıl buldunuz?" sorusuna gülerek, "Kante'yi iyi buldum." cevabını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

