Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe Medicana rahat kazandı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac ile karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE 8’Lİ FİNALLER TURU’NDA
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 3-0 galip gelerek adını 8'li Finaller Turu’na yazdırdı.
SADETTİN SARAN DA GELDİ
Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile genel sekreter Orhan Demirel de yerinden izledi.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 8'li Final Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
DETAYLAR
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Avramidis Alexandros - Niewiarowska Magdalena
FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Halit Kurtuluş, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Dos Santos França, Marttila, Mustafa Cengiz, Caner Dengin (L), Gomez Galves
RADNICKI KRAGUJEVAC: Vukmirovic, Cirovic, Kostic, Lopar, Stasevic (L), Gajovic, Bojovic, Kovac, Hadzimehmedovic, Zivanovic
SETLER: 25-14, 25-15, 25-13
SÜRE: 62 dakika (20’, 21’, 21’)