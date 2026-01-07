Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe Medicana rahat kazandı

Sadettin Saran da geldi: Fenerbahçe Medicana rahat kazandı
Yayınlanma:
Radnicki Kragujevac'ı 3-0 geçen Fenerbahçe Medicana adını 8'li Finaller Turu’na yazdırdı. Sadettin Saran da mücadeleyi yerinden takip etti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE 8’Lİ FİNALLER TURU’NDA

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler, 3-0 galip gelerek adını 8'li Finaller Turu’na yazdırdı.

fbfgbhn.jpg

SADETTİN SARAN DA GELDİ

Karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile genel sekreter Orhan Demirel de yerinden izledi.

TRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu için olay iddia: Bu saatten sonra formayı göremezTRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu için olay iddia: Bu saatten sonra formayı göremez

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fenerbahçe Medicana, CEV Kupası 8'li Final Turu'nda MOK Mursa Osijek (Hırvatistan) - OK Alpacem Kanal (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

DETAYLAR

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Avramidis Alexandros - Niewiarowska Magdalena

FENERBAHÇE MEDİCANA: Kaan Gürbüz, Chinenyeze, Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Burutay Subaşı (L), Halit Kurtuluş, Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Dos Santos França, Marttila, Mustafa Cengiz, Caner Dengin (L), Gomez Galves

RADNICKI KRAGUJEVAC: Vukmirovic, Cirovic, Kostic, Lopar, Stasevic (L), Gajovic, Bojovic, Kovac, Hadzimehmedovic, Zivanovic

SETLER: 25-14, 25-15, 25-13

SÜRE: 62 dakika (20’, 21’, 21’)

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Spor
Derbi tehlikeye girdi: Süper Kupa öncesi kritik uyarı geldi
Derbi tehlikeye girdi: Süper Kupa öncesi kritik uyarı geldi
Son dakika | Başsavcılıktan bahis açıklaması
Son dakika | Başsavcılıktan bahis açıklaması
Beşiktaş transferi açıkladı: 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya gitti
Beşiktaş transferi açıkladı: 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya gitti