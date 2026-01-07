TRT Spor'da Fenerbahçeli futbolcu için olay iddia: Bu saatten sonra formayı göremez

Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-0’lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Galatasaray finali öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber: Sahada olamayacaklar

MUSABA MAÇIN YILDIZI OLDU

Fenerbahçe’nin gollerini Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran kaydederken maçın yıldızı Anthony Musaba oldu. Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçında 2 asist kaydetmeyi başaran Anthony Musaba, performansıyla büyük beğeni topladı.

“NENE BU SAATTEN SONRA FORMAYI GÖREMEZ”

Musaba’nın performansını TRT Spor’da değerlendiren İlker Yağcıoğlu, Dorgeles Nene’nin daha fazla forma giyemeyeceğini aktardı.

İlker Yağcıoğlu açıklamasında “Musaba bundan sonra Fenerbahçe adına tribünlerin bir numaralı kahramanı olacakmış gibi gözüküyor. Böyle bir oyuncu yoktu çünkü. Nene bu saatten sonra formayı göremez. 22 milyon euro Nene'ye veriyorsanız Musaba'nın 50-60 etmesi lazım” dedi.

Dorgeles Nene

17 MAÇTA 3 GOL VE 7 ASİST KAYDETTİ

Fenerbahçe formasıyla 17 maça çıkan Dorgeles Nene, 3 gol ve 7 asist kaydetmeyi başardı.