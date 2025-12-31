Fenerbahçe’de son dakika gelişmesi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübü sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula götüreceğini duyurdu.

Saran, Fenerbahçe'nin Youtube kanalından yaptığı açıklamada hem kulübün mevcut durumunu hem de kendi pozisyonunu sakin bir dille ifade etti.

İŞTE SARAN'IN ÖNE ÇIKAN İFADELERİ

Sözlerini tartarak seçtiğini vurgulayan Saran, “Görev sürem boyunca konuşmayı seven bir başkan olmadım” dedi.

dedi. Saran, başkanlık görevine talip olurken tek hayalinin Fenerbahçe’yi polemiklerin değil kupaların olduğu yere döndürmek olduğunu belirtti.

Kendisi hakkında ortaya atılan iddialara değinen Fenerbahçe Başkanı, hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğunu söyledi.

Saran, Fenerbahçe’nin finansal özgürlüğüne çok yakın olduğunu, Avrupa ve ligde namağlup ilerleyen takımın şampiyonluk yolunda olduğunu hatırlattı.

İŞTE SADETTİN SARAN'IN AÇIKLAMALARI:

Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım.

Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere...

"GERÇEKLE İLGİSİ OLMAYAN İDDİALAR"

Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum.

Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz.

"ALMAM GEREKEN BİR KARARDI"

Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar.

Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur.

Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında iki kez ifade vermiş, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yönetim kurulu, kulübün geleceği için seçimli kongreye gidilmesini kararlaştırdı.