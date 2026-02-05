Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray sürpriz bir hamle yaptı.

Sarı - Kırmızılılar, eski oyuncusu Fransız sağ bek Sacha Boey’u yeniden kadrosuna katıyor.

25 yaşındaki futbolcu için Bayern Münih ile anlaşmaya varan Galatasaray, Boey’u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edecek.

MAAŞINI GALATASARAY KARŞILAYACAK

Opsiyonun zorunlu olmayacağı, sezonun kalan bölümünde oyuncunun maaşını Galatasaray’ın karşılayacağı belirtildi.

İSTANBUL YOLUNDA

Boey ve temsilcisinin bugün İstanbul’a geleceği, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

BAYERN MÜNİH'TE SADECE 1 ASİST YAPTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maçta görev yapan Boey, 1 asistlik katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Fransız futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.