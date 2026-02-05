Sacha Boey Galatasaray için İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, İstanbul'a geldi. Kiralık olarak takıma katılacak olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda ikinci dönemini yaşayacak.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransız futbolcu Sacha Boey, İstanbul'a geldi.
Almanya'nın Münih kentinden kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 25 yaşındaki sağ beki kulüp yetkilileri karşıladı.
Sarı-kırmızılıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Boey ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

GALATASARAY'DAKİ İKİNCİ DÖNEMİ

Sacha Boey, transferin tamamlanması halinde Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayacak. Fransız futbolcu, 2021-2024 yıllarında 2,5 sezon görev yaptığı sarı-kırmızılı takımda 83 resmi maça çıkarken, 4 de gol kaydetti.
Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu başında 1 milyon 150 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Sacha Boey, 2024 Ocak'ta 30+5 milyon avro karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Boey, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kırmıştı.
Fransız oyuncu, bu sezon Bayern Münih'te tüm kulvarlarda 15 maça çıktı.

Kaynak:AA

