Sabalenka ile Rybakina finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek kadınlarda finalistler belli oldu.

Kazak Elena Rybakina ile Belaruslu Aryna Sabalenka finalde karşı karşıya gelecek.

SABALENKA SVİTOLİNA'YI YENDİ

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Sabalenka ile Svitolina karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan Sabalenka, 12 numaralı seribaşı Svitolina'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek finale yükseldi.

Aryna Sabalenka yarı finale çıktı

Melbourne kentindeki turnuvanın tek kadınlar yarı finalinde Kazak Elena Rybakina ile ABD'li Jessica Pegula karşı karşıya geldi.

Tek kadınlarda 2023 Avustralya Açık finalisti 5 numaralı seribaşı Rybakina, 6 numaralı seribaşı Pegula'yı 6-3, 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek finale çıktı.

Kazak tenisçi Rybakina, finalde Belaruslu raket Sabalenka ile 31 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.