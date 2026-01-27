Aryna Sabalenka yarı finale çıktı

Aryna Sabalenka yarı finale çıktı
Yayınlanma:
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Belaruslu Aryna Sabalenka yarı finale yükseldi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta turnuvanın 10. gününün sabah seansında çeyrek final maçları yapıldı.
Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan dünya 1 numarası Sabalenka, ABD'li Iva Jovic ile karşılaştı.

aa-20260125-40358248-40358231-avustralya-acik-tenis-turnuvasi.jpg

Sabalenka, bir saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Belaruslu raket, yarı finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile Ukraynalı Elina Svitolina (12) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

ALEXANDER ZVEREV DE KAZANDI

Geçen yılın finalisti Alman tenisçi Alexander Zverev (3) ise tek erkekler çeyrek finalinde ABD'li Learner Tien (25) ile mücadele etti.

Novak Djokovic Avustralya Açık'ta kazandı: 38 yaşında rekor kırdıNovak Djokovic Avustralya Açık'ta kazandı: 38 yaşında rekor kırdı

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev, 3 saat 11 dakikada tamamlanan karşılaşmayı, 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) kazandı.
Zverev'in yarı finaldeki rakibi, İspanyol Carlos Alcaraz (1) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) maçının galibi olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Stilin sessiz dili: Gardırobunuz karakterinizi nasıl ele verir?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
MTV ödemesi için son gün yaklaştı: Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek?
İstanbul'a yaklaşan lapa lapa kar yağışını açıkladı: Meteoroloji profesörü tarih verdi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor! 65 milyon Euro'luk forvet transferi
Bayern Münih istedi Fenerbahçe alıyor!
Fenerbahçe’den 65 milyon Euro'luk forvet çılgınlığı
İslam Memiş nasıl yükseleceğini açıkladı: Yatırımcıları uyardı
Kademeli emeklilik çıkacak! Müjdesi herkese… Niyeti kimlere?
27 Ocak burç yorumu:
27 Ocak burç yorumu:
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Dört mevsim 15 derece olan mağara 4 milyon lira kazandırdı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Türk bayrağını gören ekipler kontak kapattı
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Ücretsiz WhatsApp dönemi sona eriyor!
Spor
Sergen Yalçın bu kez karşı çıktı: Gidemezsin
Sergen Yalçın bu kez karşı çıktı: Gidemezsin
O artık Ankaralı Saliha Şahin: Anıtkabir'i önerdi
O artık Ankaralı Saliha Şahin: Anıtkabir'i önerdi
Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi büyük endişe: İdmana çıkmadı
Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi büyük endişe: İdmana çıkmadı