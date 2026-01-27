Aryna Sabalenka yarı finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta turnuvanın 10. gününün sabah seansında çeyrek final maçları yapıldı.

Tek kadınlarda ikisi Avustralya Açık'ta olmak üzere 4 grand slam şampiyonluğu yaşayan dünya 1 numarası Sabalenka, ABD'li Iva Jovic ile karşılaştı.

Sabalenka, bir saat 29 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 6-0'lık setlerle 2-0 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Belaruslu raket, yarı finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile Ukraynalı Elina Svitolina (12) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

ALEXANDER ZVEREV DE KAZANDI

Geçen yılın finalisti Alman tenisçi Alexander Zverev (3) ise tek erkekler çeyrek finalinde ABD'li Learner Tien (25) ile mücadele etti.

Kariyerinin ilk grand slam zaferini hedefleyen Zverev, 3 saat 11 dakikada tamamlanan karşılaşmayı, 3-1 (6-3, 6-7, 6-1, 7-6) kazandı.

Zverev'in yarı finaldeki rakibi, İspanyol Carlos Alcaraz (1) ile Avustralyalı Alex de Minaur (6) maçının galibi olacak.