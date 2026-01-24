Novak Djokovic Avustralya Açık'ta kazandı: 38 yaşında rekor kırdı

Novak Djokovic Avustralya Açık'ta kazandı: 38 yaşında rekor kırdı
Avustralya Açık'ta Botic van de Zandschulp'u mağlup eden Novak Djokovic, 400. galibiyetine ulaşarak rekor kırdı.

Sezonun ilk büyük turnuvası olan Avustralya Açık'ın 7. gününe akşam seansında oynanan 3. tur maçlarıyla devam edildi.

Tek erkeklerde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Djokovic, Hollandalı Botic van de Zandschulp'u 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Grand slam turnuvalarında 400. galibiyetini alan 38 yaşındaki Djokovic, bu başarıya ulaşan ilk tenisçi oldu.

ŞİMDİ DE FEDERER'İN REKORUNU HEDEFLİYOR

Avustralya Açık'ta 102 galibiyetle Roger Federer'i yakalayan Sırp tenisçi, sonraki maçını da kazanırsa turnuva tarihinin en fazla galibiyet alan sporcusu olacak.

9 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, turnuvaya özel davetiyeyle katılan İsviçreli Stanislas Wawrinka'yı 7-6, 2-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenerek tur atladı.

Fritz, bu turda 5 numaralı seribaşı İtalyan Lorenzo Musetti ile eşleşti.

SWIATEK TUR ATLADI

Tek kadınlarda 6 grand slam şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası Iga Swiatek, 31 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya'yı 6-1, 1-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.

Swiatek, elemelerden gelen Avustralyalı Maddison Inglis eşleşti.

OSAKA ÇEKİLDİ

2023 Avustralya Açık finalisti ve 5 numaralı seribaşı Kazak Elena Rybakina, Çek Tereza Valentova'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

Rybakina, bu turda 21 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens ile karşılaşacak.

2019 ve 2021 Avustralya Açık şampiyonu 28 yaşındaki Japon Naomi Osaka, ev sahibi ülkeden Maddison Inglis ile oynayacağı 3. tur maçının başlamasına iki saat kala karın bölgesindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini duyurdu.

