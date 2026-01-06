Ronaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi tamamlandı: Muslukları altın kaplamalı

Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun emekli olduktan sonra yaşamayı planladığı lüks malikanesi tamamlandı.

DEV YAPI PORTEKİZ'DE

Portekiz'in başkenti Lizbon'a 50 kilometre mesafesinde seçkin bir sahil kasabasında yer alan 35 milyon euro (1 milyar 765 milyon 953 bin 700 TL) değerinde sekiz yatak odalı mega malikanede sonsuzluk havuzu, yer altı otoparkı, akıllı ısıtma sistemi, spor salonu, sinema odası, masaj odası ile hem kapalı hem açık yüzme havuzları yer alıyor.

Ronaldo'nun malikanesinde yok yok

Tamamı camdan inşa edilen havuzlardan birinin altından geçen yürüyüş yolu sayesinde misafirler, yüzen kişileri aşağıdan izleme imkanı buluyor.

Sinan Engin: Yunus Akgün çok şanslısın

EMEKLİ OLUNCA BURAYA TAŞINACAK

Şu anda Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr’da oynayan Ronaldo’nun ise futbolu bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte bu malikaneye yerleşmesi planlanıyor.

Ronaldo'nun 35 milyon euroluk malikanesi

MUSLUKLAR ALTIN KAPLAMALI

Malikanede, beş çocuğu için hazırlanmış bir oyun alanı ve kendine ait özel bir plaj bulunuyor.

İç tasarımda ise İtalyan mermeri, altın kaplama musluklar ve çift adına özel tasarlanan Louis Vuitton imzalı duvar çalışması dikkat çekiyor.

56 MİLYAR LİRADAN FAZLA SERVETİ VAR

Yaklaşık 1,4 milyar sterlinlik (yaklaşık 56 milyar TL) bir servete sahip olduğu ifade edilen Ronaldo’nun, yeni konutunun bitişiğindeki golf sahasını güvenlik endişeleri nedeniyle satın almak istediği, ancak yaptığı teklifin kabul görmediği öğrenildi.

Söz konusu malikâne, yıldız futbolcunun oldukça geniş olan emlak yatırımlarına eklenen en son mülk olarak kayıtlara geçti. Ronaldo’nun portföyünde ayrıca;

Lizbon’da, 360 derece panoramik manzaraya sahip, yaklaşık 6 milyon sterlin (yaklaşık 240 milyon TL) değerinde lüks bir penthouse,

Madeira’da, doğup büyüdüğü şehir Funchal’da yer alan, okyanus manzaralı ve içerisinde futbol sahası bulunan, değeri kamuoyuna açıklanmayan bir villa,

Madrid La Finca’da, 36 odadan oluşan ultra lüks bir konut,

Torino’da, Juventus’ta forma giydiği dönemden kalan, spa ve sinema salonuna sahip bir villa,

New York Trump Tower’da ise yaklaşık 15 milyon sterlin (yaklaşık 600 milyon TL) değerinde bir daire bulunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA MİLYARDERLER ADASI'NDA YAŞIYOR

Ronaldo’nun Suudi Arabistan’da forma giydiği süreçte, üst düzey güvenlik önlemleriyle bilinen ve kamuoyunda “Milyarderler Adası” olarak anılan özel bir adada ikamet ettiği aktarılıyor. Buradaki konutun değerinin ise yaklaşık 12 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon TL) olduğu belirtiliyor.

Beş kez Ballon d’Or’a layık görülen Cristiano Ronaldo, Avrupa Şampiyonluğu da dâhil olmak üzere kulüp ve milli takım kariyerinde 30’un üzerinde kupa kazanarak futbol tarihine damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.