Ronaldo Arabistan'da kriz çıkardı: Olan Fenerbahçe'ye oldu

Ronaldo Arabistan'da kriz çıkardı: Olan Fenerbahçe'ye oldu
Yayınlanma:
Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, 'adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferine karşı çıktı ve maça çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi sürecinde, Benzema'yı kaybetme ihtimali bulunan Al Ittihad'ı Youssef En Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi patlak verdi!
Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, şampiyonluk yarışındaki rakibi Al Hilal'in kadrosunu Karim Benzema ile güçlendirme planına karşı çıktı.

AL RIYADH MAÇINA ÇIKMAMA KARARI

'Adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Benzema'nın transferine karşı çıkan Ronaldo, yönetime sert tepki gösterirken, Al Riyadh maçına çıkmama kararı aldı.
Çıkan haberlere göre Ronaldo'nun tepkisi Al Nassr yönetimine değil, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) yönelik.
Portekizli dünya yıldızının, kış transfer döneminde rakip kulüplere sağlanan destekle Al Nassr’a verilen imkanlar arasındaki farktan büyük rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

OLAN FENERBAHÇE'YE OLDU

Ronaldo'nun çıkardığı kriz sonrası Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferi şimdilik askıya alındı.
Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi sürecinde Benzema'yı kaybetme ihtimali olan Al Ittihad'ı Youssef En Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun bu hamlesi transferi büyük ölçüde etkilerken, Youssef En Nesyri ve N'Golo Kante transferinin geleceği merak konusu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı
Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Kimsenin yapmadığı köprüyü görenler gözlerini alamıyor
Spor
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Herkesin örnek gösterdiği Iğdır Stadı açıldı
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku
Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku
TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı
TFF 1. Lig maçında polis kelepçe taktı: Taraftarı kurtardı