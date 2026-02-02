Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo krizi patlak verdi!

Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, şampiyonluk yarışındaki rakibi Al Hilal'in kadrosunu Karim Benzema ile güçlendirme planına karşı çıktı.

AL RIYADH MAÇINA ÇIKMAMA KARARI

'Adil rekabet ortamına zarar vereceği' gerekçesiyle Benzema'nın transferine karşı çıkan Ronaldo, yönetime sert tepki gösterirken, Al Riyadh maçına çıkmama kararı aldı.

Çıkan haberlere göre Ronaldo'nun tepkisi Al Nassr yönetimine değil, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’na (PIF) yönelik.

Portekizli dünya yıldızının, kış transfer döneminde rakip kulüplere sağlanan destekle Al Nassr’a verilen imkanlar arasındaki farktan büyük rahatsızlık duyduğu ifade edildi.

OLAN FENERBAHÇE'YE OLDU

Ronaldo'nun çıkardığı kriz sonrası Karim Benzema'nın Al Hilal'e transferi şimdilik askıya alındı.

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi sürecinde Benzema'yı kaybetme ihtimali olan Al Ittihad'ı Youssef En Nesyri'yi anlaşmaya dahil ederek ikna etmişti.

TRANSFER ÇIKMAZA GİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun bu hamlesi transferi büyük ölçüde etkilerken, Youssef En Nesyri ve N'Golo Kante transferinin geleceği merak konusu oldu.