Rıdvan Dilmen Trabzonspor Fenerbahçe maçının hakemini açıkladı

Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Trabzon'da Papara Park'ta oynanacak dev maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbiyle ilgili Sports Digitale'de açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE'NİN KADROSU NASIL OLACAK?

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçındaki hücum dörtlüsü Asensio, Nene, Kerem ve Talisca'yı Trabzonspor'a karşı da bozmayacağını belirtti.

Dilmen, orta sahada N'Golo Kante ve Edson Alvarez'i kullanması gerektiğini aktardı.

Rıdvan Dilmen'den Halil Umut Meler tahmini

MAÇIN HAKEMİ İLE İLGİLİ TAHMİN YAPTI

Trabzonspor - Fenerbahçe derbisi hakkında, "Tartışmasız tansiyonu yüksek maç olacak" diyen Rıdvan Dilmen, maçın hakemine dair tahmin yaptı.

Kritik maçı hakem Halil Umut Meler'in yöneteceğini ifade eden ünlü yorumcu, "Tahminim Halil Umut Meler yönetecek. Form durumu nedeniyle. Bu benim tahminim, yüzde 90 o yönetecek." ifadelerini kullandı.