Rıdvan Dilmen Galatasaray Juventus eşleşmesi tahminini açıkladı

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Dilmen, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus ile eşleşmesi hakkında değerlendirmeler yaptı.

''JUVENTUS EŞLEŞMESİ İYİ''

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Ben Atletico Madrid'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede Real Madrid ve Barcelona çıkarsa geçmiş olsun. Onların bir tık altında Atletico Madrid'i görüyorum. Juventus'la eşleşilmiş olması bu nedenle daha iyi." dedi.

''ÇANTADA KEKLİK DEĞİL''

Juventus'a dikkat çeken Dilmen, "Atletico Madrid hop Lookman aldı, organizasyonu iyi. Juventus her istediği transferi yapamıyor. Bu demek değil ki Juventus çantada keklik. Atletico Madrid yarı final de oynarsa şaşırmayalım." yorumunu yaptı.

TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Maça dair tahminde bulunan Dilmen, Galatasaray ve Juventus'un şansının eşit olduğunu dile getirdi. Dilmen, "Juventus'u bir kaç kez izledik. Ben Galatasaray'la şanslarının aynı olduğunu düşünüyorum. Juventus büyük kulüp ama şu anda büyük takım değil." değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Juventus'un karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turundaki ilk maç, 17 Şubat Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da yapılacak.