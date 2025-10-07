Rekortmen kız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı

Rekortmen kız Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde altın madalya kazandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Mardin’de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 17 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (17), İstanbul’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında altın madalya kazandı.

Mardin'de 7 yıl önce antrenör annesi Nedret ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 17 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, Mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen yarışmada Avrupa Gençler Şampiyonu oldu.

Galatasaraylılar bunu neden yapıyor? Fenerbahçe'de isyan kime?Galatasaraylılar bunu neden yapıyor? Fenerbahçe'de isyan kime?

ALTIN MADALYA KAZANDI

İstanbul’da gerçekleştirilen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Elif Berfin Altun, 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde altın madalya kazandı. Milli takım formasıyla yarışan Altun, turnuva boyunca sergilediği istikrarlı ve başarılı performansıyla dikkat çekti.

mardinli-berfin-havali-silahlar-avrupa-951585-282516.jpg
Mardinli rekortmen kız tarih yazdı

Takım arkadaşlarıyla birlikte sergilediği uyum ve yüksek atış isabeti sayesinde kadınlar takım kategorisinde zirveye çıkan Altun, Avrupa'nın en iyi sporcularının yer aldığı bu prestijli organizasyonda altın madalya kazanarak kariyerine bir yenisini daha ekledi.

VALİLİKTEN TEBRİK PAYLAŞIMI

Mardin Valiliği’nden yapılan paylaşımda, “İstanbul’da düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonlar Ligi 10 Metre Havalı Tüfek Kadınlar Takım kategorisinde yarışan hemşehrimiz ve milli sporcumuz Elif Berfin Altun, altın madalya kazanarak büyük başarı elde etmiştir. Milli sporcumuzu ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Spor
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu neden hak etmediğini açıkladı
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Okan Buruk bile dayanamadı: Galatasaray'da Icardi sürprizi
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden
Fenerbahçe'ye 3 müjde birden