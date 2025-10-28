Reis'ten bahis skandalı için gece yarısı açıklama

Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Samsunspor’un golünü 7. dakikada Carlo Holse kaydetti. Konuk ekibin cevabı ise 43. dakikada Rak-Sakyi’den geldi.

REİS’TEN BAHİS SKANDALI YORUMU

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıkladığı bahis skandalını değerlendirdi.

“ELİNDEN GELENİN FAZLASINI YAPACAKTIR”

Federasyonun elinden gelenin fazlasını yapacağını dile getiren Thomas Reis, "Ben daha çok oyun hakkında konuşmak istiyorum. Federasyon bu durumu düzeltmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır" sözlerini sarf etti.

"NE YAZIK Kİ BUGÜN ŞANSSIZDIK"

Reis maç için ise "Attığımız golden sonra fırsatlar da vardı onları da değerlendiremedik. Rakibin attığın uzun pas da iyi yer tutamadık ve golü yedik. İkinci yarının biraz zor geçtiğini söyleyebilirim. Saha şartları ve takımın yorgun olması... Aldığımız 1 puan bizim için yeterli değildi. Tüm oyuncularım savaştı ama ne yazık ki bugün şanssızdık" dedi.