Reis: Ne yazık ki Kante gibi oyuncular da alamadık

Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un iyi bir galibiyet aldığını söyledi.

Birçok şeyi eksik yaptıklarını anlatan Reis, "Sonuç sebebiyle değil, gösterdiğimiz performans nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk yarıda iyi oynadığımız bazı bölümler vardı, fena bir performans göstermedik. Beklemediğimiz bir gol yedik. Engellememiz gereken ortalar vardı engelleyemedik, sık sık orta yapacaklarını biliyorduk ama engel olamadık. İkinci yarıya iyi başladık derken yine gol yedik.

Son haftalarda çok fazla gol atan bir takım değiliz. İlk yarıda sadece bir pozisyonumuz vardı. İkinci yarıda da diğer bir pozisyon vardı. Şut çekmemiz gereken yerde şut çekemedik. Kalenin üstünden 2 metre mesafeden dışarı attık. Daha sonra sistem değişikliğine gittik. İki forvetle oynadık. Forvetleri pozisyona sokmadığınız müddetçe 5 forvetle oynasanız da gol atamazsınız. Hayal kırıklığı yaşıyorum, bu kadar geriye pas oynuyorsanız maç içinde problemler yaşarsınız." diye konuştu.

''KANTE GİBİ OYUNCULAR DA ALAMADIK''

Reis, Trabzonspor ceza sahasına yapılan ortaların cılız kaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un ortalarını da görürseniz farkı görürsünüz. Bizim yaptığımız ortalarda rakip topu uzaklaştırdı. Buna çalışmamız gerekiyor, böyle bir eksiğimiz vardı. Elimizdeki kadroyla elimizden geleni yapıp çalışmamız gerekiyor. En iyi performansınızı her maçta gösteremeyebilirsiniz. Bugün mücadele ve savaşı gösteremedik. Trabzonspor, ikili mücadelelerde bizden daha iyiydi ve hızlı bir şekilde oynadı.

Bu konu hakkında takımla konuşmam gerekecek. Ne yazık ki Kante gibi oyuncular da alamadık. Elimizde belirli bir kadro var. Bu kadroyla çalışmaya devam etmeliyiz. Daha iyi bir performans gösterebiliriz önümüzdeki maç. Bugünkü maçta 2 forvetle oynadık ama yeteri kadar orta yapmazsanız gol pozisyonuna giremezsiniz. En çok gol atan, en çok asist yapan oyuncumuzu gönderdik. Yerini doldurmakta zorluk yaşıyoruz."

(AA)