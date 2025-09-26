Reis itiraf etti: Her şeyi açıkladı

Reis itiraf etti: Her şeyi açıkladı
Yayınlanma:
Samsunspor Teknik Direktörü Reis, gol pozisyonuna girmede ve son tercihlerde yanlış seçimler yaptıklarını belirtirken, yeni transferlerin de zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını değerlendiren Reis, "Lige gayet iyi başlangıç yaptılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Zor bir karşılaşma olacak. Biz de son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz özveriyle güzel performans gösterdi" dedi.

Reis, lige 10 yeni transfer yaparak başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Takımımızdan ayrılan çok önemli oyuncularımız da oldu. Kasımpaşa karşılaşmasına baktığımızda, o karşılaşma biraz farklı bir şartta oynandı. Dar bir kadromuz vardı ve yeni transferlerden de faydalanamamıştık. Bu sebepten dolayı o karşılaşmayı ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasına baktığımızda ise ofansif anlamda özellikle tamamen yeni oyuncularla oynadık. Onların biraz adaptasyon süreci olması normal. Çünkü felsefemizi, oyun stilimizi öğrenmeleri için biraz zamanı ihtiyaçları olacaktır. Bahane sunmaya çalışmıyorum ama tam olarak içinde bulunduğumuz durumu da anlatmam gerekiyor. Açıkçası transfer sezonu kapandığı için çok mutluyum. Transfer ettiğimiz oyunculara oyun stilimizi öğretmek, onları takıma entegre etmek anlamında tamamen işimize odaklanma fırsatımız olacak."

"SON 3 MAÇTA 2 TAKIM SADECE DEFANS YAPMAYA GELMİŞ"

Oyun anlayışlarının yerleşmesi için süreye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Alman teknik direktör, "Yeni gelen oyuncuların futbol anlamında size iyi şeyler verebilmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor, adaptasyonu gerçekleştirebilmeniz için. Takıma, futbol kültürümüze alışabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olabiliyor ama biz de takım olarak çok iyi başlangıç yaptık. Sonuç olarak oynadığımız 6 karşılaşmadan 11 puan çıkardık. Umarım geçen sene gibi herkesi mutlu edecek, yüzleri güldürecek performans gösteririz. Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim. Toplamış olduğumuz 11 puan var ve dördüncü sıradayız" diye konuştu.

Son 3 karşılaşmalarında iki takımın sadece defans yapmaya geldiklerini anlatan Reis, şunları kaydetti:

"Almış oldukları bir puanla da mutlu olan rakiplerdi. Elbette topun bizde kalması çok önemli. Biz pas oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Antrenmanlarda kapanan takımlara karşı çözümler üretmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapanan rakiplere karşı bile çok net fırsatlarımız vardı ama ne yazık ki üçüncü bölgede son pasları düzgün yapamadık ve ceza sahasında da doğru pozisyon alamadık, sıkıntımız buydu. Gol pozisyonuna girmede ve son tercihlerde yanlış seçimler yaptığımız için istediğimiz sonucu ne yazık ki alamamıştık."

Reis, sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afanso Sousa, Soner Aydoğdu ve Bedirhan Çetin'in milli takım arasından sonra takıma döneceklerini sözlerine ekledi.

Tanju Çolak Reis'i bu kez eleştirdi: Bu nedir?Tanju Çolak Reis'i bu kez eleştirdi: Bu nedir?

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Tüm Avrupa yeni lityum yatağını kutluyor: Yeni enerji hazinesi hangi ülkede keşfedildi?
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Türkiye'de üretimi başladı! Enfeksiyon, kan şekeri ve yaşlanmaya karşı birebir: Kilosu 150 TL
Acun Ilıcalı itiraf etti: Tüm parayı batırdım!
Marmara'daki depremin büyüklüğünü değiştirecek olayı açıkladı: Fay valfinden sızıntılar sürüyor
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Garibanın işi muhallebi yerken kırılır dişi!
Galatasaray ve Fenerbahçe iddiası: Garibanın işi muhallebi yerken kırılır dişi!
Galatasaray Barış Alper'le anlaştı: Alacağı maaş belli oldu
Galatasaray Barış Alper'le anlaştı: Alacağı maaş belli oldu
"Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Galatasaray bile sevinmeyebilir"
"Fenerbahçe'nin düştüğü duruma Galatasaray bile sevinmeyebilir"