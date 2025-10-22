Reis: Herkesi mutlu edemiyorsunuz

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın sahalarında oynayacakları Dinamo Kiev maçı öncesinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Rakiplerinin ligdeki son 5 karşılaşmasından berabere ayrıldığını belirten Alman teknik adam şunları söyledi:

"Onlara karşı oynamak kesinlikle zor olacaktır. Çünkü güçlü bir rakip. Geçiş oyununda çok güçlü ve etkili oyunculara sahip bir rakiple karşılaşacağız. Kesinlikle defans planlarında çok dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma olacak ama biz de kendi evimizde, stadyumumuzda oynayacağız. İyi bir sonuç aldık son oynadığımız karşılaşmadan, bunu sürdürmek istiyoruz. İyi performans göstermeye devam etmek istiyoruz. Bu da bizim planımız.

Oynadığımız son karşılaşmadan iyi sonuç aldık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Yarınki karşılaşmada da iyi performans göstererek istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Her maç bizim için çok çok önemli. Bu sebepten adım adım, mümkünse hafta hafta gitmeyi tercih ediyoruz.

Sakat oyuncularımızın dönmesi sebebiyle de çok mutluyum. Antrenmanlarda tüm oyuncularım forma savaşı veriyor, çok iyi performans gösteriyor. Forma savaşının çıkması da benim için karar vermek konusunda zorluk demek oluyor. Verdiğiniz kararla herkesi de mutlu edemiyorsunuz. Bu da futbolun doğasında var. Sonuç olarak, geçen sezon çok fazla çalıştık bu günlere gelebilmek adına. Bugünlerin keyfini çıkartmamız, oynadığımız futboldan zevk almamız lazım. İyi mantalite göstermeye devam etmemiz lazım. Bu, bizi farklı kılan bir güç. Geçen yıl bizi farklı kılan güçlerden bir tanesi buydu. Umarım yarın taraftarımız stadyumu doldurup iyi destek sağlar, yeni bir galibiyet ile hep birlikte kutlama yaparız."

HEDEFİNİ AÇIKLADI

Konferans Ligi'ndeki hedeflerini açıklayan Reis, şöyle devam etti:

"Hedefler konusunda çok fazla konuşmayı seven bir hoca değilim. Ben oyuncularımı tanıyorum, oyuncularım beni tanıyor. Takım olarak her karşılaşmayı kazanmak için oynayan bir takımız. Futbol sonuç oyunudur. Sonuçlar iyi olursa iyi performans gösterdiğiniz konuşuluyor, kötüyse bu konuşulmaz. Bir önceki karşılaşmada galibiyet aldık. İyi pozisyonda olduğumuzu söyleyebilirim. Bunu kesinlikle devam ettirmek istiyoruz. Konferans Ligi'nde play-off'lara kalmak istiyoruz ama bu, alacağımız puanlara bağlı olacak. Eğer daha fazla puan alabilirsek gruptaki hedefimizi daha da yükseltebiliriz."