Reis görüşme odasına: Yüksel Yıldırım hesap soracak

Yayınlanma:
Karadeniz derbisinde Trabzonspor'a 3-0 kaybeden Samsunspor'da sinirler gerildi. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım derbi yenilgisi sonrası teknik direktör Thomas Reis ile görüşme yapacağını ve bu gidişatı düzelteceğini açıkladı.

Süper Lig'de Samsunspor, Karadeniz derbisinde sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.
Trabzonspor'un golleri Paul Onuachu (2) ve Ernest Muçi'den geldi.

YÜKSEL YILDIRIM REIS İLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor yenilgisi sonrası Samsunspor camiasında sinirler gerildi.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.
Teknik direktör Thomas Reis ile görüşme yapacağını belirten Yüksel Yıldırım, "Benim Samsun'a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek." dedi.

''SAMSUNSPOR'DA OYNAMAYI HAK ETMİYORLAR''

Samsunspor'da oynamayı hak etmeyen futbolcuların olduğunu ve bu isimler ile sezon sonunda yolları ayıracağını belirten Yıldırım, "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor'da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız." ifadelerini kullandı.

''STERLING'İ ÇOK İSTEDİK''

Yüksel Yıldırım, Raheem Sterling'i çok istediklerini ancak oyuncunun Türkiye'de oynamak istemediğini dile getirerek, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye'ye gelmeyi düşünmediğini söylediler" yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

