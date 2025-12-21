Recep Uçar: Zaafları olan bir takım Beşiktaş

Recep Uçar: Zaafları olan bir takım Beşiktaş
Yayınlanma:
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bir puanla dönebilirdik. Zaafları olan bir takım Beşiktaş" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş'a 1-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında konuşan Uçar, şunları söyledi:
"Aslında buraya iyi bir oyun oynayıp, iyi bir sonuçla devreye girmek amacıyla gelmiştik. İstediğimiz oyunu ilk yarıda tam manasıyla sahaya yansıtamadık. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonlarla 1 puanla dönebileceğimiz bir oyun vardı. Maça iyi giremedik ama o bölümlerde bile birkaç şutumuz vardı. Final koşularını ve final paslarını kötü kullandık. Beşiktaş'ın da bizim kaybettiğimiz top sonrasında Abraham'ın ve Orkun'un şutu vardı.

"GOLÜ BULABİLİRDİK"

İkinci yarıda bireysel hata yaptık. Yediğimiz gol sonrası değişikliklerle oyuna dokunmaya çalıştık. Son dakikalarda bile golü bulabilirdik. Gerçekçi olmak gerekirse 1 puan alabilirdik. Çıkaracağımız dersler var. Buradan daha farklı dönmeyi ümit ediyordum. Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadığımız bir maçtı. Puan alabilecek pozisyonlar ürettiğimiz bir maçtı, üzgünüm. Devre arasına mutlu girmek istiyorduk. İkinci yarı yapacağımız kamplar ve tekrarlarla oyunu geliştirip bireysel performansları yukarı çıkarıp taraftarımızı memnun edecek oyunlar oynayıp arzu ettiğimiz puanları da alıp daha yukarısı için uğraşacağız. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum.

Beşiktaş'ın nasıl oynayacağını biliyorduk. Ön alan baskısıyla oynayacaklardı. Baskıyla alakalı çıkış planlarımız vardı. Zaafları olan bir takım Beşiktaş. Kurguladığımız oyunu icra ederken basit hatalarımız oldu. Daha iyi oyun bekliyorduk. Beşiktaş'ta çok iyi mücadele etti, çok istekliydi. Eyüp maçındaki mücadele seviyesine çıkamadık."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

